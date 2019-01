تونس.. فيديو “صادم” لاعتداء مدرس على طالبة والسلطات تحقق

View this post on Instagram

@eremnews . . تداول ناشطون على “فيسبوك”، مقطع فيديو يوثّق لحظة اعتداء عنيف من قبل مدرّس لمادّة التربية التكنولوجية على إحدى التلميذات، بالمعهد الثانوي ببني خلاد من محافظة نابل، شمال شرقي تونس. . وفتحت وزارة التربية في تونس تحقيقًا بحادثة اعتداء مدرس بالضرب على طالبة بمدرسة ثانوية في محافظة نابل، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعلم. . . #إرم_نيوز #نابل #تونس #فيسبوك #نشطاء #اعتداء #مدرس #تلميذة #بني_خلاد #طالبة #حوادث #وزارة_التربية #tunisia #tunisie????????