تونس.. فيديو “صادم” لاعتداء مدرس على طالبة والسلطات تحقق

فتحت وزارة التربية في تونس تحقيقًا بحادثة اعتداء مدرس بالضرب على طالبة بمدرسة ثانوية في محافظة نابل، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعلم.

وجاء ذلك، عقب تداول ناشطين على “فيسبوك”، مقطع فيديو يوثّق لحظة اعتداء عنيف من قبل مدرّس لمادّة التربية التكنولوجية على إحدى التلميذات، بالمعهد الثانوي ببني خلاد من محافظة نابل، شمال شرقي البلاد.

ويظهر بالفيديو المدرّس وهو يصفع الطالبة ويجرّها محاولًا إسقاطها أرضًا، فيما عمّت الفوضى المكان، وسط صراخ زميلاتها اللاتي تجمّعن بالمكان و حاولن التدخل لفض الخلاف.

من جهته، أكد المندوب الجهوي للتربية بمحافظة نابل نجيب الخراز، أنّ الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، صحيح، وقد صوّره أحد الطلّاب ببني خلاد.

وقال نجيب الخراز، في تصريح صحفي، إنّ وزارة التربية ومندوبية التربية بنابل فتحتا تحقيقًا، مؤكدًا أن العقوبة قد تصل إلى الفصل.

وأضاف أن والدة الطالبة تقدمت بشكوى، ومن المتوقع الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، يوم الثلاثاء المقبل.