شاهد كيف “تخدع” شرطة تكساس قائدي السيارات لضبط المرور (فيديو)

بدأت ولاية تكساس الأمريكية تطبيق مبادرة “مُبتكرة”، لضمان اتباع سائق المركبات كافة الإرشادات المرورية على الطرقات، من خلال نشر مجسمات للضباط من الكرتون لـ”خداعهم”.

ونشر “روبرت تشودي” مأمور قسم مقاطعة “ويليامسون” مقطع فيديو يستعرض فيه أحد مجسمات الضباط على الطريق، والذي يخدع السائقين للاعتقاد بوجود شرطي يراقب المرور على الطريق في منطقة “كراي كريك”.

وبحسب وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” الأمريكية، يحمل الضابط المصنوع من الورق المقوى رادار سرعة ويصوبه نحو السيارات المارة ويبدو وكأنه ضابط حقيقي للوهلة الأولى.

وقال “تشودي” إنه “عندما ترى شرطيًا يحمل رادارًا على الطريق تبطئ سرعتك تلقائيًا، وهذا هو هدفنا”.

وأوضح أنهم اختبروا الضابط الكرتوني بوضعه بالقرب من المدارس، بينما يراقب ضباط حقيقيون الطريق عن بعد للتحقق من النتائج.

وأضاف “تشودي” أنه لم يتم “تسجيل أي مخالفة، فكل السائقين أبطأوا قبل الوصول إلى المجسم أو بمجرد رؤيته”.