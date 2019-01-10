قبل مباراة الفريقين.. مشجع إماراتي يثير الاستهجان بإهانة عمال هنود (فيديو)

قوبل تصرّف مشجع إماراتي تجاه عمال هنود في الإمارات، باستنكار واستهجان، وسط مطالب بمحاسبته، لكونه يعكس صورة سلبية مغايرة لما تعيشه البلاد من روح تسامح، تعتبر إحدى ركائز سياسة الإمارات في التعامل مع الوافدين الأجانب.

وأظهر فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي المشجع الإماراتي، وهو يحتجز بشكل مهين، عمالًا يعملون لديه في أقفاص؛ لإجبارهم على تشجيع الفريق الإماراتي الذي يواجه الهند، في المباراة المقررة اليوم الخميس.

ورفض عدد من المعلّقين الإماراتيّين التصرف الفردي من المشجع، الذي وصفوه بالساذج، والمناقض للتسامح الذي اشتهرت به الإمارات حيال الأجانب المقيمين على أرضها.

و لـ أول مره بنختلف انا و بيب بيب .. انا بشجع الامارات و هو بيشجع الهند.. و الوعد يوم الخميس ..و اكيد نتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني ????????✨ #كأس_اسيا_2019 #الإمارات_الهند pic.twitter.com/JEx6Kmb5Cc — أسمهان النقبي (@asmahan_Alnaqbi) January 8, 2019

وبعكس فيديو المشجع الذي اعتبره المغردون الإماراتيون بموقع “تويتر” نشازًا، تعيش صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا بين الإماراتيين والهنود، قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

#الامارات_الهند

اذا خسر المنتخب الإماراتي لاقدر الله هذا اللي بيصير

هههههههههههههههه pic.twitter.com/ZVau02iRFt — سلطان التويجري ???????? ???????? (@Tuwaijri10) January 9, 2019

وتبادل الناشطون على مواقع تويتر مقاطع فيديو تغلب عليها روح الدعابة، إلا أنها تعكس الروح الرياضية، والعلاقة الودية بين الإماراتيين والوافدين.