إعلان يدعو إلى تعقّب المتزوّجين يثير جدلًا في تونس (صورة)

أثار إعلان إشهاري يدعو إلى مراقبة الرجال المتزوّجين في تونس عبر نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) في السيارات قصد كشف خياناتهم، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الإعلان شاحنة تضمنت إعلانًا إشهاريًا لحملة تدعو إلى مراقبة المتزوّجين في تونس “كانك شاكّة فيه تتبّعيه”، (إذا كنت تشكين فيه، بـ”GPS” راقبيه)، ما أثار جدلًا واسعًا، حيث اعتبر البعض أن هذه الحملة تتضمّن مساسًا بالمعطيات الشخصية، وتهدّد الأسر التونسية واستقرارها.

وعلّق رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس، شوقي قداس، على هذا الجدل بالقول إن الشركة المعنية بهذه الخدمة تشترط تركيب أجهزة GPS فقط، في السيارات التي يُثبت أصحابها أنها في ملكيّتهم، وذلك بالاستظهار بالبطاقة الرمادية.

وأوضح قداس، خلال تصريح إذاعي اليوم الخميس، أن الهيئة وصلتها العديد من الاتصالات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من قِبل رجال لاستيضاح الأمر، مشدّدًا على أنّ العملية ليس فيها أي مساس بالمعطيات الشخصية للناس.