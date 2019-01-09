هذه الدولة تسعى لحظر ‎”المشاهد الحميمة” على التلفزيون‎

المصدر: ا ف ب

تعتزم باكستان حظر “المشاهد الحميمة بين الأزواج” على شاشات التلفزيون المحلية، على ما أعلنت هيئة إدارة القطاع في هذا البلد المحافظ مؤكدة أن هذه “المواضيع الجريئة” تخدش حياء المشاهدين.

ودعت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام الإلكترونية في باكستان محطات التلفزة إلى احترام التعليمات بشأن مضمون البرمجة والامتناع عن بث محتويات لا تعكس “الصورة الحقيقية للمجتمع الباكستاني”.

وأكدت الهيئة أن “المشاهد المنافية للحشمة والحوارات والخيانات الزوجية والعنف والملابس غير المناسبة والاغتصاب والمداعبات ومشاهد السرير واستخدام المخدرات والكحول واللحظات الحميمة بين الأزواج تحولت إلى مادة جذابة ضاربة عرض الحائط بالثقافة والقيم الباكستانية”.

وأشارت هذه الهيئة في بيان إلى أن “المنحى السائد القائم على نشر مواضيع جريئة في المسلسلات التلفزيونية الباكستانية استدعى تقديم شكاوى كثيرة من جانب الجمهور”.

وتحظى المسلسلات التلفزيونية الباكستانية بشعبية كبيرة في باكستان، ويسعى بعضها إلى إحداث تغيير في العقليات داخل هذا المجتمع الذكوري، غير أن مضمونها يبقى محافظًا جدًا مقارنة مع الإنتاجات الغربية.

وتعمد القنوات الباكستانية المشفرة إلى حذف مشاهد القبل مثلًا في الإنتاجات الأمريكية، التي تحظى أيضًا بجماهيرية كبيرة في البلاد.

وتتمحور مسلسلات باكستانية كثيرة حول مواضيع مثل العنف الأسري والاعتداءات على الأطفال والتمييز ضد النساء، وقد أشاد المجتمع المدني بأثر هذه الأعمال على صعيد محاولة تطوير المعايير الاجتماعية.

وفي العام الماضي، تابع الباكستانيون بأعداد كبيرة مسلسلًا عن حياة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي قنديل بلوش التي عُرفت بصورها الجريئة نسبيًا وفق المعايير الاجتماعية الباكستانية عقب مقتلها على يد شقيقها في 2016.