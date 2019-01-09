الشقيقان اللبنانيان سعادة يغلقان مطعمهما الباريسي المخصص للعراة.. لقلة الزبائن

قال الأخوان سعادة، مايك وستيفان، اللبنانيا الأصل، إنهما سيغلقان مطعمهما في باريس المسمى “أو ناتيوريل”، وهو الأول من نوعه في فرنسا المخصص للعراة، وذلك بسبب “قلة الزبائن والمهتمين برؤية غيرهم من الناس وهم يخدمون أنفسهم على الأكل.. عراة”.

أوردت ذلك وكالة “نيوز ريببلك” التي قالت إن المطعم الذي افتتحه الأخوَانِ التوأمانِ (42 سنة) قبل 15 شهرًا، سيغلق يوم 16 فبراير القادم؛ لأن تقديراتهما لجاذبية العري اتضح أنها “لا تتواءم مع منظر شخصين وهما يطعمان بعضهما وهما بدون ملابس”.

ومع ذلك فإن الأخوين سعادة، رغم فشل مغامرتهما، يعزيّان نفسيهما بالقول إنها كانت تجربة غنيّة بالذكريات.

وتقضي طقوس المطعم أن يخلع الزوار ملابسهم بالكامل لدى دخول المطعم ثم يأخذ كل منهم شبشبًا (حفاية) في طريقه إلى الطاولة، أما النوافذ القريبة منهم فإنها مغطاة بستائر بيضاء سميكة تحجب رؤية وفضول المارة.

ولضمان الصحة والوقاية، فإن كراسي الجلوس على الطاولات مغطاة بالكامل بقماش أسود يجري تبديله بمجرد مغادرة الزبون.

وتتضمن قائمة الطعام كورسًا أوليًا موحدًا يحوي قواقع ولوبستر، قبل اختيار الصحن الرئيسي، مع تسعيرة ثابتة للوجبة بحوالي 60 دولارًا.

يشار إلى أن مطعم “أو ناتيوريل” ليس الأول في العالم المخصص للعراة، حيث يوجد من ذلك مطاعم في إسبانيا وبريطانيا وطوكيو، لكنه الأول في فرنسا التي تشير التقديرات أنها تضم بين سكانها 2.6 مليون شخصًا من هواة التعري.