إعلامية أردنية تتسلق أعلى جبل في أفريقيا (صورة)

تسلقت الإعلامية الأردنية المهندسة رنا الخمايسة قمة جبل كلمنجارو أعلى جبل في أفريقيا وعلى ارتفاع 5895 في مبادرة بعنوان «كن ملهمًا».

وأثبتت مذيعة الأخبار في التلفزيون الأردني باستمرار قدرة المرأة العربية في الإنجاز وعلى مختلف الأصعدة، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تشارك فيها الخمايسة بمغامرة، فقد تمكنت في مغامرة سابقة من رفع علم الأردن عاليًا فوق قمة من قمم الهملايا والتي يبلغ ارتفاعها 4500 م رغم العاصفة الثلجية غير المتوقعة والظروف الصعبة المرافقة.

ورنا الخمايسة مذيعة الأخبار الرئيسية في التلفزيون الأردني حاصلة على بكالوريوس في الهندسة من الأردن و دورات متعددة في مجال الإعلام داخل الأردن وخارجه، وتعمل مدربة في مجال تطوير الذات ومهارات الاتصال، وناشطة في مجال العمل الاجتماعي ودعم المرأة، كما وأنها تقوم برياضة تسلق الجبال باستمرار؛ حيث إنها تمكنت من الوصول إلى جبل افرست مؤخرًا وقامت برفع علم الأردن هناك وقامت بتسلق جبل كلابتار، وقامت بتسلق متكرر لجبال الهملايا، وتؤمن دائمًا بقدرة المرأة على الإضافة النوعية في المجتمع.