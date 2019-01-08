سرقت قلبه.. فذهب للشرطة لاستعادته

تسبب بلاغ “غريب” لشاب في وضع الشرطة الهندية بموقف مُحرج ومُحير، عجزوا عن التعامل معه.

وقدم الشاب في أحد مراكز شرطة مدينة ناغبور، بولاية ماهاراشترا في الهند، بلاغًا يفيد بأن فتاة سرقت قلبه، ويريد استعادته.

وقال مسؤول كبير في شرطة ناغبور يُدعى بوشان كومار، لصحيفة New Indian Express الهندية، اليوم الثلاثاء: “أبلغ الشاب عن فتاة سرقت قلبه، وطالبهم بإعادته له”.

وأشار المسؤول الكبير إلى أن “أفراد الشرطة أجروا اتصالات مع رؤسائهم؛ بهدف مناقشة كيفية التعامل مع المسألة، والبحث في كيفية حلها”.

وبعد نقاش غير رسمي حول البلاغ، اكتشف الجميع أنه لا يوجد قسم بموجب القوانين الهندية يتعامل مع مثل هذه الشكاوى، ما دفع الشرطة إلى ترك الشاب للعيش بلا قلب.