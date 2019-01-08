بعد واقعة قلب الطاولة في إحدى المدارس.. نائب مغربي يطالب بمعاقبة المصور (فيديو) 

قدّم نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية المغربي سؤالًا كتابيًا لوزير التربية الوطنية، سعيد امزازي؛ للاستفسار حول انتشار ظاهرة تصوير خلافات الأساتذة مع طلابهم داخل الفصول الدراسية.

ودعا البرلماني المغربي إلى ضرورة معاقبة مصوري تلك الفيديوهات، التي تؤدي إلى تشويه صورة رجل التعليم.

وجاء في السؤال الذي تقدم به النائب: “تتسرع المديريات الإقليمية للوزارة أو المصالح المركزية في إصدار بيانات إدانة أو توقيف الأساتذة، رغم أن فعل التصوير ذاته جريمة يعاقب عليها القانون”.

ولفت النائب انتباه الوزير إلى أن “باقي القطاعات التي تعرف وقائع مماثلة، كتصوير رجال الأمن أو الدرك في وضعية مزاولة المهنة، يترتب عليها متابعة القائم بفعل التصوير ومؤازرة القطاع المعني للموظف التابع له، وهو ما لا نجده عند وزارة التربية الوطنية”.

وتسبب انتشار فيديو المشاجرة بين أستاذ الفلسفة وإحدى الطالبات داخل ثانوية بمدينة العطاوية، في غليان بمواقع التواصل الاجتماعي المغربية، حول تكرار مثل هذه الفيديوهات التي تعكس حالة العنف التي أصبحت سائدة داخل المؤسسات التعليمية في المغرب.

وأصدرت وزارة التربية الوطنية المغربية بلاغًا، يوم أمس الإثنين، ذكرت فيه أن الحادث يعود ليوم 2 يناير الجاري، موضحة أن الطرفين اهتديا إلى الصلح بينهما، في حين عمل مدير الأكاديمية الجهوية على تشكيل لجنة جهوية ستحل مطلع الأسبوع المقبل بالمؤسسة التعليمية؛ قصد إجراء بحث معمق في الموضوع.