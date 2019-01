بعد واقعة قلب الطاولة في إحدى المدارس.. نائب مغربي يطالب بمعاقبة المصور (فيديو) 

View this post on Instagram

@eremnews . . أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بعد اعتداء وحشي من أستاذ مغربي ضد تلميذتين. . ويظهر في الفيديو المدرس وهو يعتدي على التلميذة بقلب الطاولة، وسط صراخ من الفتيات. . وزارة التربية الوطنية في المغرب، قالت إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لحادث تعرض تلميذتين "لتصرف غير مسؤول" من قبل أحد الأطر التربوية، يعود لتاريخ 2 يناير الجاري بثانوية تأهيلية تابعة لمديرية قلعة السراغنة. . وأوضحت المديرية أن الحادث يتعلق بنقاش بين أستاذ وتلميذة تطور "إلى تصرف غير تربوي من قبل الأستاذ في حق تلميذتين"، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية في الأمر حينه من قبل الإدارة التربوية للمؤسسة، والطرفان اهتديا إلى الصلح بحضور وليي أمر التلميذتين. . . #إرم_نيوز #المغرب #اعتداء #مدرس #تلميذة #وزارة_التربية_الوطنية #حادث #حوادث #فيديو #أستاذ #قلعة_السراغنة #morocco