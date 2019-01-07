بلجيكا تبدأ حظر “الذبح الحلال” في عدة مناطق

أعلنت منطقة بلجيكية حظر الذبح الحلال المعتمد في الشريعة الإسلامية، وكذلك حظر الذبح المسمى “الكاشير” المتعارف عند اليهود، ما لم يتم صعق الحيوان قبل ذبحه، على الرغم من الانتقادات القائلة بأن هذا يشكل انتهاكًا لحرية العبادة الدينية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المنطقة الشمالية لمقاطعة “فلاندرز” هي أول منطقة في بلجيكا تطبق الحظر، تليها المنطقة الجنوبية من “والونيا” في سبتمبر.

وعندما تم طرح مشروع القانون القاضي بحظر تلك المذابح، أثيرت انتقادات عديدة له من قبل المؤتمر اليهودي الأوروبي بأنه “أكبر انتهاك للحقوق الدينية اليهودية منذ الاحتلال النازي”.

وبموجب القانون الجديد ، يجب أن تصعق الحيوانات قبل ذبحها، وهو ما يعتبره ناشطو حقوق الحيوان بأنه أكثر إنسانية من طقوس الحلال و”الكاشير”.

من جانبها، أعربت الجاليات المسلمة واليهودية في بلجيكا عن معارضتها للقانون ، قائلة إن “الحلال والكوشير يشترطان أن يكون الحيوان في حالة صحة كاملة عند ذبحه، الأمر الذي قد يستبعد صعق الحيوان أولاً”.

وكانت عدة منظمات دينية قد رفعت في يناير 2018 دعاوى لإيقاف مشروع القانون الجديد، بما في ذلك الاتحاد البلجيكي للمنظمات اليهودية والمؤتمر اليهودي الأوروبي والمؤتمر اليهودي العالمي.

ويأمل هؤلاء في أن تنظر الدعاوى القضائية في الحظر الذي يعتبرونه انتهاكًا لحرية العبادة الدينية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الذي رفع في وقت لاحق من هذا العام.

يذكر أن العديد من الدول، بما في ذلك السويد والدنمارك وسويسرا ونيوزيلندا، تحظر بالفعل الذبح دون صعق.