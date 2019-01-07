ملياردير ياباني يصبح الأشهر عبر “تويتر”.. ماذا فعل؟

تحتوي جعبة الملياردير الياباني، يوساكو ميزاوا، على العديد من الأشياء التي تدعو للتفاخر، بما في ذلك السيارات الفارهة بيكاسوس وبوغاتي وتذكرة على صاروخ إيلون موسك إلى القمر، إلا أنّه يمكنه الآن أن يضيف إلى تلك المجموعة الفوز بلقب صاحب أكثر تغريدة أعيد إرسالها على الإطلاق منذ انطلاق موقع “تويتر”.

لأجل الفوز بهذا اللقب، قدم مؤسس ثاني أكبر موقع للتسوق عبر الإنترنت في اليابان Zozo Inc مبلغ 100 مليون ين (920،000 دولار) إلى 100 شخص من المحظوظين الذين سيشاركون هذه التغريدة.

وسعيًا للفوز بتلك الجائزة، قام جمهور متابعي ميزاوا بإعادة تسجيل رقم قياسي جديد له 3.8 مليون مشاركة، وأكثر من 900000 “إعجاب” لنفس التغريدة، ما جعله يحصل على لقب صاحب أكثر تغريدة مشاركة على الإطلاق.

يذكر أن حامل الرقم القياسي السابق لـ “تويتر” كان طالبًا جامعيًا أمريكيًا، والذي أراد الحصول على عرض مجاني من قطع دجاج “ويندي” للوجبات السريعة.

ولبى جمهور “تويتر” الدعوة، حيث حققت تغريدة الطالب الأمريكي 3.58 مليون إعادة مشاركة و990 ألف إعجاب، تليه صورة السيلفي لإلين دي جينيريس في العام 2014 لجائزة الأوسكار الشخصية مع نجوم هوليوود، وهي الصورة التي ضمت ميريل ستريب وجوليا روبرتس وبراد بيت وأنجلينا جولي، والتي جاءت في المركز الثاني ب 3.3 مليون إعادة إرسال.

وكتب مايزاوا في 5 كانون الثاني/يناير الجاري: “للمشاركة في العرض، كل ما عليك القيام به هو متابعتي وتسجيل هذه التغريدة”.

كما أشار مايزاوا، إلى أنّ موقع تسوق Zozotown قد حقق أرباحًا قيمتها 10 مليارات ين، من مبيعات رأس السنة الجديدة.

ووفقًا لمؤشر بلومبيرغ، قفزت أسهم زوزو بقدر 6.9% في طوكيو.