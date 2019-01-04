بتهمة الإساءة.. 1500 مدرّس يقاضون إعلاميين تونسيين

قرّر 1500 مدرّس تونسي اليوم الجمعة مقاضاة إعلاميين يعملون في تلفزيون “الحوار التونسي” الخاص، بتهمة الإساءة إليهم، و تشويههم، و التحريض عليهم.

وتقدّم 1500 مدرّس، اليوم الجمعة، بقضيّة لدى المحكمة الابتدائية في تونس، ضد كل من صاحب قناة “الحوار التونسي” سامي الفهري، ومقدّمة البرامج التلفزيونية مريم بلقاضي، والإعلامي محمد بوغلاب.

واتهم المدرّسون كلًا من: الفهري، وبلقاضي، وبوغلاب، بالإساءة لهم و نشر “شائعات من شأنها تعكير الجو العام في تونس، والتحريض ضدّهم” .

وكان الخلاف بين سامي الفهري، والمدرّسين، قد نشب مؤخرًا على خلفية اعتداء عدد من المدرّسين على الطاقم الصحفي للقناة، أثناء تغطية وقفة احتجاجية.

ووجّه مالك قناة “الحوار التونسي”، سامي الفهري، انتقادات لاذعة للمدرّسين الذين قاموا بالاعتداء على الصحفيين، واصفًا الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، بـ”الذئب المنفرد”.

وردّ لسعد اليعقوبي على سامي الفهري بدعوة المدرّسين إلى مقاطعة قناة “الحوار التونسي”، مشككًا بموضوعيتها في التعاطي مع الاحتجاجات التي قاموا بها.

واعتبر “اليعقوبي” في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن قناة الحوار التونسي أصبحت قناة الحكومة التونسية، بحسب قوله.