جامعة بريطانية تحطم رقمًا قياسيًا بأكبر خيمة من البطانيات في العالم (فيديو)

حقق طلاب إحدى الجامعات البريطانية رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة “غينيس“، بإنشاء خيمة عملاقة من البطانيات.

وأعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية العالمية، أن فريق جامعة “وارويك” البريطانية، نجح في تحطيم رقم قياسي عالمي باستخدام مئات البطانيات المتبرع بها لبناء خيمة عملاقة 1417 متر مربع.

ووفقًا لوكالة “يونايتد برس انترناشونال” البريطانية، قال الفريق إنهم كادوا يضطرون للتخلي عن هدفهم عندما عجزوا عن استدعاء خبير معتمد لقياس الخيمة العملاقة.

وأدى الإنجاز القياسي لجمع التبرعات لملجأ “إل دبليو إس” في مدينة “ليمنجتون”، وذلك بتحطيم الرقم القياسي السابق الذي شمل إنشاء خيمة بلغ حجمها ألف متر مربع.

وقال خبير تقدير المساحات سكوت بليك: “لقد احتاج المنظمون إلى شخص لمساعدتهم في اللحظة الأخيرة، وكنت سعيدًا بالتدخل والتبرع بوقتي”.