مشاهد من تشييع جثمان كامليا السادات ابنة الرئيس المصري الراحل (صور)

شارك العشرات اليوم الخميس، بتشييع جثمان الراحلة كاميليا السادات، ابنة الرئيس الأسبق الراحل محمد أنور السادات، بمراسم أقيمت في مسجد المصطفى بمنطقة صلاح سالم في القاهرة.

وحضرت أسرة الراحلة كاميليا السادات ابنة الرئيس من زوجته الأولى إقبال ماضي، لإقامة صلاة الجنازة عليها، حيث تم وداعها إلى مثواها الأخير.

وانطلقت أسرة الراحلة لدفنها في مقابر العائلة بكلية البنات بمدينة نصر.

وكانت العائلة انتظرت وصول جثمان كاميليا السادات من الولايات المتحدة الأمريكية، لتشييع جثمانها وتحديد موعد ومكان إقامة العزاء.

يذكر أن كاميليا السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت الأربعاء عن عمر يناهز 74 عامًا، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية.

وتوصف كاميليا السادات بأنها كاتمة أسرار والدها الراحل أنور السادات، حيث دأبت خلال السنوات الماضية على الظهور إعلاميًا وكشف بعض كواليس وأسرار عهده في حكم مصر وحرب أكتوبر 1973.

يشار إلى أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات تزوج مرتين وأنجب 7 أبناء من زوجتيه، الأولى إقبال ماضي وأنجب منها رقية وراوية وكاميليا، ثم تزوج جيهان التي أنجبت منه نهى ولبنى وجمال وجيهان.