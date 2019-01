جامعة الأزهر تحيل طالبة للتحقيق بسبب “احتضان” زميلها (فيديو)

View this post on Instagram

أحالت جامعة الأزهر، طالبة في كلية اللغة العربية فرع #المنصورة إلى مجلس التحقيق والتأديب، بسبب ظهورها في مقطع فيديو مع زميل لها يحضنها بجامعة المنصورة. كما قررت الجامعة منع طالب بالفرقة الأولى في كلية الحقوق من دخول الجامعة، وإحالته لمجلس التأديب على خلفية مقطع الفيديو. وأثار مقطع فيديو، يظهر طالبًا يحتضن زميلته داخل جامعة المنصورة، موجة غضب كبيرة في الأوساط التعليمية بالبلاد. وكشفت التحقيقات التي أجرتها جامعة المنصورة، أن الطالب بكلية الحقوق تمكن من إدخال زميلته "خلسة" وسط الطالبات ليرتكب فعلته، بدعوى الاحتفال بعيد ميلادها. وبّينت التحقيقات، أن الطالبة التي ظهرت في مقطع الفيديو ليست من طالبات الجامعة، لكنها تنتمي لكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر. وأخطرت جامعة المنصورة أمس، جامعة الأزهر فرع المنصورة بالواقعة لاتخاذ اللازم حيال الطالبة بسبب ما ارتكبته في الحرم الجامعي. يشار إلى أن جامـعة الأزهر التي يبلغ عدد طلابها أكثر من 300 ألف طالب، تتبع قيودًا صارمة في مسألة انضباط طلابها وطالباتها باعتبارها إحدى أعرق الجامعات الإسلامية حول العالم. يذكر أن هذه الواقعة هي الثانية، بعد عام من واقعة جامعة المنصورة لطالب يحتضن زميلته بعد تقديم هدية لها والتقدم للزواج بها داخل الحرم الجامعي.