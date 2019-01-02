ضبط مصوري “مقطع الجثث” في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على خمسة سعوديين أقدموا على تصوير مقطع فيديو لجثث بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، في مدينة جدة، غرب المملكة، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق اليوم، تداول سعوديون على نطاق واسع مقطع فيديو صادم لشاب برفقة عدد من أصدقائه داخل مشرحة كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز، يصور فيه الجثث وسط تعليقات ساخرة أثارت استياء شعبيًا كبيرًا.

وقالت صحيفة “سبق” المحلية، إنه “جرى توقيف وافد يمني يعمل في قسم التبريد والتكييف بالشركة المشغلة بالجامعة، اعترف بأنه هو من صوّر المقطع، ونقل الصور لأشخاص خارج الجامعة يعملون في إدارات أخرى ليس لها علاقة بالجامعة”.

وأضافت الصحيفة أن “الأجهزة الأمنية ضبطت جهاز الجوال الذي تم التصوير به”، مبينة أنها “سيتم بعد التحقيق الأولي إحالة المتهمين للنيابة العامة”.