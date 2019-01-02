شاهد.. مغربي يتدلّى من رافعة على ارتفاع شاهق (فيديو)‎

اختار مغامر مغربي المجازفة بحياته من خلال التدلي من رافعة على ارتفاع شاهق من أجل إثبات أنه “لا يوجد شيء مخيف في الكون”.

وأثار المغربي خالد تيني (24 عامًا) ذهول وصدمة رواد الإنترنت عندما ظهر في فيديو له وهو يتدلَّى من رافعة عالية للغاية من خلال يديه قبل الانقلاب ليصبح متدليًا من قدميه.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم تصوير الفيديو في مدينة طنجة المغربية، وفي حين لم يُعرف بالضبط مدى ارتفاع الرافعة، إلا أنه واضح أنها شاهقة الارتفاع، وكان يمكن أن يتسبب “خالد” بمقتله في غمضة عين.

في البداية، يُظهر الفيديو “خالد” وهو يتدلَّى من الرافعة بيديه دون أي وسائل أمان قبل تأدية بعض الحركات الخطيرة والانقلاب رأسًا على عقب ليصبح متدليًا من قدميه فقط.

وعن تصوير الفيديو، كشف “خالد” أنه استخدم كاميرا “جو برو” GoPro الشهيرة لتسجيل حيلته الخطيرة، وقال”إنه يحب المغامرة منذ أن كان طفلًا ويحب تسلق الأسطح والقفز عليها”.

وعن سبب اختياره تأدية تلك الحيلة الخطيرة، قال خالد:”أحب أن أكون مختلفًا، وكان هدفي من الفيديو إثبات أنه لا يوجد شيء مخيف في هذا الكون، فأهم شيء هو أن تكون قويًا وتسعى دائمًا إلى أن تكون الأفضل”.