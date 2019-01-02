فيديو صادم لجثث داخل مشرحة الموتى في السعودية

أثار مقطع فيديو صادم، تم تداوله على نطاق واسع في السعودية، اليوم الأربعاء، ردود فعل غاضبة في المملكة بعد أن قام مصور المقطع باصطحاب عدد من أصدقائه ودخول مشرحة كلية الطب في إحدى جامعات المملكة وتصوير الجثث فيها وسط تعليقات ساخرة أثارت الاستياء.

طلاب يقتحمون ثلاجات الموتى في كلية الكب في جامعة المؤسس pic.twitter.com/pufnqCtZb8 — أبو عقيل (@Ageel_S) January 1, 2019

ويظهر في الفيديو، عدد كبير من الجثث المصفوفة في أماكن ورفوف مختلفة داخل مشرحة خاصة بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة (جامعة المؤسس)، بينما يتنقل مصور الفيديو بينها لتظهر وجوه عدد ممن معه خلال جولته الغريبة التي بدا فيها ورفاقه في حالة فرح بحسب أصوات ضحكاتهم التي رافقت غالبية دقائق التصوير.

في كليات الطب : •يتم تعليم الطلاب والطالبات احترام الجثث وخصوصياتها وطرق التعامل معها بإحترام كونها جثث ناس مثلنا •الشيء الذي لا يتم التسامح به ولا العفو عنه هو التصرفات الغير اخلاقية أياً كانت نحو الطلاب الآخرين أو المرضى أو الجثث المخصصة للتعليم •وهؤلاء شواذ لم أرَ مثلهم — Dr. Omar Alofi د. عمر العوفي (@dromaralofi) January 2, 2019

وانهالت دعوات الكشف عن هوية الفاعلين ومحاسبتهم، وفصلهم من الجامعة فيما لو كانوا من طلاب الطب، وسط سيل من التعليقات الغاضبة التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

مهزله ووقاحه عجيبه !! تقول عن الموتى ان وضعهم ؟ رمه وش الانحطاط وقله التربيه هذي واللي دخلهم لازم ينحط في ثلاجه الموتى اسبوع كامل عشان يعرف كيف يدخل اخوياه مسوي فيها انا اللي ازبط اخويااي قلك ايش قلك مقطع عبره يقول بوري الناس اللي تفل بالله عليك ورايح يصور لي وجيه الموتى لاحول بس — Abdullelah_otb (@hha7a18) January 2, 2019

اذا كانوا طلاب طب، فهذا الموقف فرصة عظيمة، ستكون سببا في أن يغير البعض منهم تخصصه، لأنهم غير جديرين بمهنة الطب.https://t.co/WbiGSWhJa6 — نايفكو NAIF (@naifco) January 2, 2019

وتدخلت إدارة الجامعة على خط القضية المثيرة للغضب، وقالت إنّها توصلت لهوية الأشخاص الذي دخول مشرحة الجامعة، وستتم إحالتهم إلى الجهات الأمنية للتحقيق فيها.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية عن المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور شارع البقمي، قوله إنّ موظفًا يعمل في الشركة المتعاقدة مع الجامعة لصيانة المركز الطبي، هو من قام بالتصوير بعد أن اصطحب أربعة من أصدقائه السعوديين، بينما ينتمي هو لجنسية عربية أخرى.

وأضاف “البقمي” أن مصور المقطع ورفاقه الأربعة لا ينتمون للجامعة أو طلابها، وأن ما قاموا به “تصرف غير أخلاقي وغير مقبول نهائيًا” على حدّ وصفه.

ولاحقًا نشر حساب “إمارة مكة المكرمة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، توجيهًا من خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بالقبض على مجموعة الشباب الذين دخلوا إلى قسم التشريح في جامعة المؤسس والتقطوا الصور والفيديوهات من داخل المشرحة لعدد من الجثث.

أمير مكة #خالد_الفيصل يوجه بالقبض على مجموعة من الشباب قاموا بالدخول لقسم التشريح في #جامعة_المؤسس وتصوير عدد

من الجثث وترويجها في وسائل التواصل

.. وجه سموه باتخاذ الإجراءات القانونية

بحقهم .#إماره_مكه pic.twitter.com/KG5d000MXr — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 2, 2019

وأعادت الحادثة إلى الأذهان، تجربة صادمة مماثلة وقعت العام 2016، عندما قامت طالبة جامعية في مدينة جدة بنشر صور لجثث في المشرحة عبر حسابها على موقع “سناب شات” مثيرة استياءً وغضبًا مماثلين للحادثة الجديدة.