فيديو صادم لجثث داخل مشرحة الموتى في السعودية

فيديو صادم لجثث داخل مشرحة الموتى في السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أثار مقطع فيديو صادم، تم تداوله على نطاق واسع في السعودية، اليوم الأربعاء، ردود فعل غاضبة في المملكة بعد أن قام مصور المقطع باصطحاب عدد من أصدقائه ودخول مشرحة كلية الطب في إحدى جامعات المملكة وتصوير الجثث فيها وسط تعليقات ساخرة أثارت الاستياء.

ويظهر في الفيديو، عدد كبير من الجثث المصفوفة في أماكن ورفوف مختلفة داخل مشرحة خاصة بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة (جامعة المؤسس)، بينما يتنقل مصور الفيديو بينها لتظهر وجوه عدد ممن معه خلال جولته الغريبة التي بدا فيها ورفاقه في حالة فرح بحسب أصوات ضحكاتهم التي رافقت غالبية دقائق التصوير.

وانهالت دعوات الكشف عن هوية الفاعلين ومحاسبتهم، وفصلهم من الجامعة فيما لو كانوا من طلاب الطب، وسط سيل من التعليقات الغاضبة التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وتدخلت إدارة الجامعة على خط القضية المثيرة للغضب، وقالت إنّها توصلت لهوية الأشخاص الذي دخول مشرحة الجامعة، وستتم إحالتهم إلى الجهات الأمنية للتحقيق فيها.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية عن المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور شارع البقمي، قوله إنّ موظفًا يعمل في الشركة المتعاقدة مع الجامعة لصيانة المركز الطبي، هو من قام بالتصوير بعد أن اصطحب أربعة من أصدقائه السعوديين، بينما ينتمي هو لجنسية عربية أخرى.

وأضاف “البقمي” أن مصور المقطع ورفاقه الأربعة لا ينتمون للجامعة أو طلابها، وأن ما قاموا به “تصرف غير أخلاقي وغير مقبول نهائيًا” على حدّ وصفه.

ولاحقًا نشر حساب “إمارة مكة المكرمة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  توجيهًا من خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بالقبض على مجموعة الشباب الذين دخلوا إلى قسم التشريح في جامعة المؤسس والتقطوا الصور والفيديوهات من داخل المشرحة لعدد من الجثث.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان، تجربة صادمة مماثلة وقعت العام 2016، عندما قامت طالبة جامعية في مدينة جدة بنشر صور لجثث في المشرحة عبر حسابها على موقع “سناب شات” مثيرة استياءً وغضبًا مماثلين للحادثة الجديدة.

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