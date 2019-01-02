السعودية.. العثور على لقيط قرب مجمع تجاري في مكة

عثرت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الأربعاء، على طفل لا يزال على قيد الحياة ملقى بالقرب من أحد المجمعات التجارية بحي الكعكية، في مكة المكرمة.

وتلقى مركز العمليات الموحدة بلاغًا من أحد الأشخاص العاملين في سوق تجاري بحي الكعكية، يفيد فيه بالعثور على طفل حديث الولادة، وفق ما ذكرت صحيفة “سبق” المحلية.

وبحسب المعلومات، فإن أحد العاملين في السوق التجاري تلقى استغاثة من أحد عمال النظافة يفيد فيه بالعثور على طفل حديث ملقىً على الأرض، وموجود في مكان يصعب الوصول إليه بين الممرات وأروقة الأسواق، وعند الوقوف على الموقع وُجد الطفل داخل إناء بلاستيكي وملفوف على رقبته بقطعة قماش، يُعتقد أنه مضى عليه ساعات فيما لا يزال على قيد الحياة.

وباشرت فرقة من دوريات الأمن والأدلة الجنائية والهلال الأحمر الموقع، واتضح من خلال الكشف على الطفل أنه حديث الولادة وعلى قيد الحياة، فجرى على الفور إكمال إجراءات البحث والتحري؛ لكشف تفاصيل الحادثة، فيما تم نقل الطفل إلى المستشفى.