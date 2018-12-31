بسبب “فيسبوك”.. مصري يتخلص من زوجته بـ”حبة تخسيس” (صور)

تخلص عامل مصري من زوجته، بعد شكه في سلوكها؛ بسبب علاقاتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، عن طريق إقناعها بتناول “دواء تنحيف”، اتضح أنه سم قاتل.

وبدأت أحداث القضية، عندما تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا، يفيد بوفاة ربة منزل تبلغ 32 عامًا، مقيمة بدائرة القسم؛ إثر تناولها حبة الغلال السامة.

على الفور، شكل فريق بحث جنائي لفحص البلاغ والوقوف على حقيقة الوفاة، بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

وتبين من التحقيقات، أن زوجها يبلغ 28 عامًا (عامل) مقيم بدائرة القسم، وأقنعها بأن تتناول “حبة تنحيف”؛ للتخلص منها.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الزوج، وبمناقشته تبين أنه شك في سلوك زوجته، خلال الفترة الأخيرة، مبينًا أنها دخلت في بعض العلاقات عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وبعد اكتشافه ذلك، قرر التخلص منها وإقناعها بتناول حبة للتخسيس.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى عرض المتهم على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.