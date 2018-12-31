مسافر على متن “طيران الإمارات” يفاجئ مضيفة بخطبتها بطريقة رومانسية (فيديو)

لم تتوقع فيتوريا المضيفة بـ”طيران الإمارات” أن تتحول رحلة عمل معتادة لها، كانت منطلقة من روما نحو دبي، إلى إحدى أجمل الرحلات في حياتها، حين أقدم مسافر شاب ويدعى ستيفانو (وهو زبون معتاد للشركة) على خطبتها بطريقة تشبه أفلام السينما.

وليس هذا فحسب، بل شاركت الشركة نفسها الشابة فيتوريا لحظتها، حين نشرت مقطع الفيديو، عبر حساباتها في مواقع التواصل، ليشاهد الملايين هذا الحدث الرومانسي الفريد.

وأظهر المقطع، لحظة فتح فيتوريا ستارة المقصورة الاقتصادية، لتفاجأ بتزيينها من قبل أفراد الطاقم بالقلوب الحمراء والبيضاء، وحمل المسافرين لورود وقلوب وأقنعة وجه الشاب ستيفانو، في مبادرة رومانسية للاحتفاء بخطبتها.

وفي نهاية الممر، وصلت فيتوريا إلى ستيفانو، حيث احتضنته متأثرة بمفاجأته. لكن ستيفانو لم يكتف بهذا بل جثا على ركبته، مقدما لها خاتم الخطبة.

وأعلنت فيتوريا موافقتها على الفور وهي في غاية السعادة، ليكلل المشهد الرومانسي في النهاية بارتدائها خاتم ستيفانو.