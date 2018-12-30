برنامج “سند محمد بن سلمان” يمنح إعانات مالية للمسجلين في مبادراته

كشف برنامج “سند محمد بن سلمان” للمبادرات الاجتماعية حديث النشأة، اليوم الأحد، أن هناك دعمًا ماديًا للمستفيدين من مبادراته التي بدأت بمبادرة “سند الزواج“، على أن تتبعها مبادرات أخرى.

وقال المشرفون على البرنامج غير الحكومي، في إجابة على سؤال: “هل توجد إعانة لمصاريف الزواج الأخرى؟” إن البرنامج يقدم “الدعم المادي دون تحديد لأوجه الصرف فيه، حيث يمكن لكل متقدم إدارة الدعم بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاته”.

ولم يحدد البرنامج قيمة الدعم الذي سيدفعه للمستفيدين المقبولين بشكل نهائي في مبادرات البرنامج الذي ينفق عليه ولي العهد السعودي من حسابه الشخصي.

ولم تتضح بعد قيمة الدعم النقدي الذي سيتلقاه المقبولون في مبادرة “سند الزواج”، التي أطلقها البرنامج بالتزامن مع انطلاق أعماله في المملكة.

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة “سند محمد بن سلمان”، البرنامج بأنه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة”.

وأطلق البرنامج مبادرة “سند الزواج”، محددًا طريقة التسجيل والشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتقديم على المبادرة المخصصة “للمتزوجين حديثًا؛ لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة”.