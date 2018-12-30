أطلقته السعودية لدعم المتزوجين حديثًا.. تعرف على شروط الاستفادة من برنامج “سند الزواج” (فيديو)

أطلق برنامج “سند محمد بن سلمان” للمبادرات الاجتماعية، حديث النشأة، أولى مبادراته ببرنامج “سند الزواج” المخصص “للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة”.

ونشر البرنامج الجديد عبر موقعه الإلكتروني، شروط الاستفادة من البرنامج للراغبين في التقديم وطريقة التسجيل فيه.

وتتضمن شروط أهلية سند الزواج أن يكون الزوج والزوجة سعوديين، وأن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4 آلاف ريال.

ومن بين الشروط أيضًا، ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، إضافة لإتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

ووضع المشرفون على البرنامج، أولوية الاستفادة لـ”أبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة”.

ولم تتضح طريقة الدعم المقدمة وما إذا كانت تتضمن مبالغ مالية ومقدارها، كما لم يتضح بعد الموعد الدقيق لبدء الاستفادة الفعلية من البرنامج.

ويقول القائمون على “سند للزواج” إن معايير القبول أو الاعتذار تعتمد على الشروط والمعايير التي تم تحديدها فقط.

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة “سند محمد بن سلمان”، البرنامج بأنه “مجتمعي غير ربحي يتلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة”.