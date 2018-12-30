سيدة تعرض زوجها للبيع.. بسعر “مناسب”

عرضت سيدة زوجها للبيع على موقع المزاد الإلكتروني “إيباي eBay”؛ بدعوى أنها سئمت من طريقته “السلبية”.

وبدلًا من أن تبيع هداياها غير المرغوب فيها على الموقع في عيد الميلاد، قرّرت الزوجة، التي تعيش في مدينة هامبورغ بألمانيا، ولا تُعرف إلا بالاسم المستعار Dorte L، أن تأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك وأن تبيع زوجها لمن يدفع أعلى سعر.

ويبدأ سعر الرجل بمبلغ زهيد من 18 يورو فقط، وهو رقم الحظ بالنسبة لها.

وتقول الزوجة (40 سنة)، في الإعلان، إنها “سئمت” من الطريقة السلبية لزوجها، وعلى الرغم من أنها متزوجة منذ سبع سنوات إلا أنها تشعر بأنهما “لا ينتميان لبعضهما”.

وكتبت في الإعلان: “عزيزاتي النساء اللاتي قد يهتممن، خلال أول يومين من عيد الميلاد أدركت أننا ببساطة لم نعد ننتمي لبعضنا، أود التخلي عن زوجي، ويمكن التفاوض بشأن السعر، من فضلكم أرسلوا لي أي استفسارات على البريد الإلكتروني”.

ووفقًا لصحيفة “هامبورجر أبندبلات” حظي إعلان الزوجة بالعديد من الردود، ولكن لم تُقدم عروض فعلية للشراء، ولكن ما كان يبدو أمرًا جيّدًا اتضح أنه مجرد مزحة !.

وقالت الزوجة للصحيفة: “لقد تم استقبال الإعلان بشكل جيّد للغاية، وحصلت على الكثير من التعليقات الإيجابية، وأرسل لي شخص ما الكثير من الرموز التعبيرية المبتسمة”.

وأضافت: “لقد كان الأمر مجرد تسلية”.

وأوضحت الزوجة أن زوجها لم يعرف ما فعلته به على موقع إيباي إلا بعد أن كشفت الصحيفة له عن ذلك.