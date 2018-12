لقب بـ”سلطان النفط”.. إيراني يسرق كميات كبيرة من بترول “بوشهر” (فيديو)

View this post on Instagram

امروز صبح یه نفر به آتش نشانی بوشهر خبر داده که در یکی از خیابان ها از زیر آسفالت بنزین میاد بیرون. ببینید اون زیر چه خبر بوده….! یه نفر از خیابون شهر تا خونه خودش تونل زده و از شاه لوله نفت دزدی میکرده???? ???? @GizmizTel ????