لقب بـ”سلطان النفط”.. إيراني يسرق كميات كبيرة من بترول “بوشهر” (فيديو)

في واقعة غريبة، أفاد أحد عمال بلدية محافظة بوشهر جنوبي إيران، بسرقة شخص مجهول كميات كبيرة من النفط عبر ماسورة واقعة تحت منزل في المدينة.

وأوضحت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في نسختها الفارسية، الواقعة، وقالت إن أحد عمال بلدية بوشهر اكتشف ظهور كميات من النفط تحت أسفلت أحد شوارع المدينة، تبين أنها نتيجة كسر أنابيب نقل المنتجات النفطية لشركة نفط بوشهر.

وذكر تقرير الوكالة أن التحقيق في تسرب النفط من خط الشركة قاد “إلى منزل مهدم بالمدينة، حيث وجدت السلطات فيه حوالي ألف لتر من النفط مخزنًا، واعتقلت الشخص المشتبه في هذه الواقعة”.

وتناولت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الواقعة، حيث نشرت صورًا وفيديوهات تُشير إلى تحرك السلطات لإصلاح خط أنابيب النفط المكسور واستبداله بآخر سليم.

بدورهم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مع واقعة سرقة النفط ببوشهر، حيث أعربوا عن تعجبهم من هذه الطريقة الجديدة في السرقة، مطلقين حملة سخرية على الواقعة بعد أن لقبوا المشتبه به بـ “سلطان النفط”.