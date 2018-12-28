“بيانو” من الذهب يُثير موجة غضب “عنيفة” ضد الملكة إليزابيث (فيديو)

تعرضت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا لهجوم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ بعد ظهورها في فيديو مصور هنأت الشعب البريطاني فيه بمناسبة أعياد الميلاد.

وقدمت التهنئة للشعب البريطاني بمناسبة أعياد الميلاد في كلمة عبر الفيديو، حيثُ ظهر خلف الملكة “بيانو ذهبي”؛ وهو الأمر الذي أثار غضب الكثيرين، لا بل اعتبره البعض “نفاقًا”.

بدوره، قال مساعد رئيس تحرير صحيفة “الديلي ميرور” كيفين ماجوير، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الملكة إليزابيث كسرت كل قواعد المنطق، حيث وجّهت كلمة لدافعي الضرائب، وهي تجلس في حجرة تضم بيانو مرصعًا بالذهب”.

من جانبه، قال جيمس دورنان، من الحزب الوطني الأسكتلندي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هذا أمر محزن، أن تلقي الملكة إليزابيث كلمتها وخلفها بيانو مرصع بالذهب، في حين أن هناك آخرين ينامون في العراء وآخرين جوعى”.

وسخر آخر قائلًا: “لديها بيانو ذهبي في وقت التقشف!!، من يفهم كيف تفكر تلك السيدة، ملكة إنجلترا”.