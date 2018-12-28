بمشاركة 15 ألف شاب وفتاة.. إنطلاق النسخة الخامسة من ماراثون زايد الخيري في مصر (صور)

شهدت مدينة الإسماعيلية في مصر، صباح اليوم الجمعة، انطلاق النسخة الخامسة من ماراثون زايد الخيري، الذي شارك فيه أكثر من 15 ألف شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 200 من متحدي الإعاقة وذوي القدرات الخاصة.

وأقيم الماراثون بحضور كل من: وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس ورئيس هيئة القناة الفريق مهاب مميش، وسفير دولة الإمارات العربية بالقاهرة جمعة مبارك الجنيبي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ورئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية لماراثون زايد الخيري الفريق الركن محمد هلال الكعبي.

وانطلقت فعاليات النسخة الخامسة للماراثون الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع دولة الإمارات، وأقيم لمسافة عشرة كيلومترات بطريق البلاجات مرورًا بشارع أم كلثوم وختامًا بنادي هيئة قناة السويس بمنطقة حي الشيخ زايد.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن كل المشاركين فائزون، وإن الجميع تنافسوا من أجل القيم والأهداف الإنسانية خلال هذا الحدث الكبير، ليحقق أهدافه الخيرية والإنسانية للعام الخامس على التوالي؛ من أجل استمرار دعم أعمال الخير في مصر من خلال حصيلة التبرعات، التي توجه إلى مستشفيات الأورام ومرضى الجذام.

ويأتي انطلاق النسخة الخامسة للماراثون هذا العام، بالتزامن مع الاحتفال بـمرور 100 عام على مولد الشيخ زايد.

وتكاتفت الجهود من الجانبين الإماراتي والمصري لتحقيق أفضل تنظيم، وخروج الماراثون في أفضل صورة، وتحقيق أهدافه الخيرية والإنسانية من خلال عائد وحصيلة التبرعات من الرعاة ومحبي العمل الخيري، لاسيما وأن عوائد الماراثون الذي يقام في نسخته الخامسة ستخصص لصالح مستشفيات الأورام، ومرضى الجذام.

من جانبه، أكد سفير دولة الإمارات العربية بالقاهرة، جمعة مبارك الجنيبي، على عمق العلاقات بين مصر والإمارات في مجالي الرياضة والعمل الخيري والإنساني، والذي يعد دليلًا دامغًا على ما يجمع البلدين من قيم إنسانية مشتركة، لافتًا إلى الدعم اللامحدود الذي يوليه قادة الإمارات للمبادرات الإنسانية، ومكانة مصر التي شغلتها في قلب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفي الختام، تم تكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى للماراثون وتسليمهم الميداليات والجوائز.