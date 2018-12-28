جندي إفريقي يقاضي الجيش البريطاني لعدم حمايته من البرد (صورة)

قاضى جندي إفريقي، الجيش البريطاني، بسبب عدم حمايته من البرد، مطالبًا بتعويض 150 ألف جنيه إسترليني.

وقال الجندي الذي يدعى “مايكل أسيمة”، إنه عانى من حالة “ذات صلة بالبرد” بعد أن أهمل الضباط إمداده بملابس دافئة خلال تمرين استمر 18 ساعة في الريح المتجمدة، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف الجندي، البالغ من العمر 36 عامًا، الذي خدم مع فيالق القائد العام، أن الجيش عرضه للبرد على الرغم من معرفته أن الأشخاص من أصل أسود كاريبي وإفريقي هم أكثر عرضة للإصابات الباردة.

وأخبر أسيمة، الذي ولد في غانا، المحكمة العليا في بريطانيا، أن التدريبات على سهول ساليسبري وفي ليسيسترشاير تركته مع خدر وألم.

ويزعم أن الرؤساء حذروه من جلب بعض الأدوات مثل القفازات وجوارب الشتاء والأحذية لممارسة التمرينات الرياضية في مارس/آذار 2016، وعندما أخبرهم عن مدى تأثره بالبرد، طلبوا منه الاستمرار.

وخدم الجندي السابق في الجيش البريطاني حتى أكتوبر/تشرين الأول 2016، وكان جزءًا من فيلق الجنرال العام، وهو مسؤول عن العديد من الخدمات الإدارية العامة للجيش البريطاني مثل الموارد البشرية والمالية والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات.