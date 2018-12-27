أب يحجز 6 تذاكر سفر لقضاء “الكريسماس” مع ابنته المضيفة (صور)

تداولت تقارير إخبارية، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة إنسانية مؤثرة، بطلها أب من ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية يدعى هال فوغان.

وبحسب المصادر، قام “فوغان” بحجز تذاكر سفر له في 6 رحلات جوية داخلية؛ حتى يتمكن من قضاء ليلة العيد بصحبة ابنته، التي كانت مضطرة لتأدية عملها كمضيفة طيران لصالح شركة “ديلتا إريلاينز” في ليلة العيد.

وسافر مدون يدعا مايك ليفي مع الأب خلال رحلته إلى مدينة ديترويت، ولما عرف منه القصة التقط له صورة ونشرها على “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “استمتعت بالجلوس إلى جانب هال خلال رحلة العودة، ابنته بييرس مضيفتنا على متن الطائرة كانت مضطرة للعمل ليلة الكريسماس، فأراد أن يقضيها بصحبتها”.

وأضاف: “لذا قرر أن يسافر في كل رحلاتها ليومين حول البلاد؛ ليمضي بعض الوقت مع ابنته خلال العيد.. يا له من أب رائع، أتمنى لكما عيدًا سعيدًا جدًا”.

وقامت المضيفة بييرس فوغان بمشاركة منشور مايك على حسابها، وقالت إن والدها استطاع السفر بفضل النقط التي تحصل عليها خلال عملها (تمنحها الشركة لموظفيها)، والتي مكنته من الاستمتاع حتى بالسفر في الدرجة الأولى.