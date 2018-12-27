لأول مرة في التاريخ.. أمريكي يجتاز القارة القطبية الجنوبية دون مساعدة (صورة)

نجح الأمريكي كولن أوبرادي، البالغ من العمر 33 عامًا، في اجتياز القارة القطبية الجنوبية المتجمدة، ليكون بذلك أول شخص في العالم، يحقق هذا الإنجاز الفريد من نوعه.

واجتاز أوبرادي، وهو من أوريجون في أمريكا، 1600 كيلومتر من القارة المتجمدة الجنوبية في 54 يومًا، رغم أنه قام بهذه المغامرة وحده دون أي مساعدة من أحد.

وقال أوبرادي:”لقد كانت الساعات الـ32 الأخيرة في المغامرة هي الأصعب على الإطلاق، والأكثر تحديًا في حياتي، ولكنها كانت في نفس الوقت أفضل اللحظات التي مررت بها”.

وتابع:”دائمًا ما أستمع لصوت جسدي، وأتصل دائمًا بأسرتي، زوجتي وأمي، وشقيقتي، وأعدهم دائمًا أنني سأتوقف عن تلك المغامرة إذا شعرت أنني لا أستطيع إكمال المهمة”.

وبدأت رحلة أوبرادي في الثالث من نوفمبر مع ضابط بريطاني يبلغ من العمر 49 عامًا، يُدعى لويس رود، قبل أن ينفصلا ويسلك كل واحد منهما طريقًا مختلفًا.

وسبق أن اجتاز مغامرون آخرون القارة القطبية، ولكنهم كانوا يحصلون على مساعدات من آخرين خلال الرحلة.

وفي العام 2016، لقي البريطاني هنري وورسلي مصرعه خلال محاولة لإنجاز هذه المهمة، حيث لم يتحمل جسده الاستمرار، وأُصيب بحالة إجهاد شديدة لقي على إثرها حتفه.