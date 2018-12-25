توأمان عمرهما 6 أعوام يتزوجان لأسباب دينية (فيديو وصور)

تزوج طفلان توأمان عمرهما ست سنوات، في حفل كبير؛ لأن والديهما يعتقدان أنهما كانا عاشقين في حياة سابقة.

ولد الطفل الملقب بـ”غيتار” وأخته “كيوي” في سبتمبر 2012، وعلم والدهما على الفور أنه يجب أن يتماسكا ويظلان سويًا، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعتقد البوذيون أن التوائم الذكور والإناث لديهم “كارما” – وهي مصطلح أخلاقي بوذي يعني قانون الثواب والعقاب المزروع في باطن الإنسان- ويقول البوذيون إنه ما لم يتزوجا في أسرع وقت، سيواجهان سوء الحظ في المستقبل.

ولهذا التفسير الديني قام والد التوأمين أمورنسان صنثورن ماليرات (31 عامًا) والأم فاشارافورن (30 عامًا) بترتيب حفل ضخم يكلف آلاف الجنيهات لطفليهما في ساموت براكان، في ضواحي بانكوك بتايلاند، حضره العشرات من الضيوف، بمن فيهم أصدقاء العائلة والأقارب والجيران.

وقال أمورسان: “السبب في حفل الزواج، هو أننا نعتقد أن كليهما كانا شريكين في الحياة الماضية.. هذا اعتقاد ورثناه عن الناس القدماء”.

وأضاف: “يجب أن نرتب حفل زفاف للتوأمين كحل للقضايا التي كانت لديهما قبل أن يولدا.. إذا كانا متزوجين، سيعيشان حياة صحية وناجحة ولا يمرضان”.

ودفع الصبي الصغير مهرًا قدره 200 ألف باهت نقدًا، وذهبًا يساوي ما يعادل 1000 جنيه إسترليني قبل أن يتزوجها.