بالفيديو.. شاهد ماذا قال ترامب لطفل سأله عن “بابا نويل”

يجهد الآباء والأمهات في إقناع الأطفال الصغار بوجود شخصية “بابا نويل” الذي يقوم بتوزيع الهدايا على الأطفال في عيد الميلاد لإدخال الفرحة إلى قلوبهم، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعل عكس ذلك تمامًا وشكك بوجود بابا نويل.

جاء ذلك عندما تلقى ترامب سؤالًا من طفل يبلغ 7 أعوام عن حامل الهدايا في عيد الميلاد، وذلك خلال مكالمة هاتفية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب ردّ على الطفل خلال المكالمة التي شاركت فيها زوجته ميلانيا، وهي تقليد رئاسي يتم ليلة الميلاد كل عام.

وقال ترامب للطفل الذي يدعى كولمان خلال المحادثة: “هل لا تزال تؤمن بوجود بابا نويل، لأنه في سن السابعة يصبح هذا الأمر غير ذات أهمية”.

أما ميلانيا فقد ردت على طفل سألها عن مكان بابا نويل ومتى سيأتي لمنزله، قائلة إنه “يطير الآن فوق الصحراء الكبرى”، ثم أجابت طفلًا آخر بقولها: “إنه الآن فوق المغرب”.

بعد ذلك غردت على تويتر قائلة إن “مساعدة الأطفال في معرفة مكان بابا نويل أصبحت إحدى تقاليدي المفضلة”.