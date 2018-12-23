“نيابة دبي” تحيل شابًا للمحاكمة بعد وصفه شقيقته بـ”الحيوانة”

أحالت النيابة العامة في دبي، شابًا إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، بعد أن اشتكت عليه شقيقته (21 عامًا) بسبب رسالة نصية بعثها إليها، واصفًا إياها فيها بـ”الحيوانة”، ومهددًا بذبحها بسبب سفرها دون استئذان الأسرة، واستئجارها شقة في إمارة دبي.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها تلقت رسالة نصية وصوتية من شقيقها الأكبر يهددها فيها بذبحها بالسكين، كما وصفها بـ”الحيوانة” في رسالة أخرى، فقررت الإبلاغ عنه، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

واعترف الشقيق المشتكى عليه خلال التحقيقات، بأنه بعث لشقيقته تلك الرسائل من هاتفه الجوال الخاص لغضبه منها بسبب سفرها إلى دبي دون استئذان الأسرة واستئجارها شقة للإقامة بها هناك.