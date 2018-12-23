إضافة “اللحم المفروم” للسلع المدعومة في الكويت

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وزارة التجارة مستمرة في تزويد أفرع التموين بالسكر وحليب الأطفال، كما أنها استبعدت إدراج رقائق الذرة «الكورن فليكس» في البطاقة التموينية.