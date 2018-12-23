إضافة “اللحم المفروم” للسلع المدعومة في الكويت

تنوي وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إضافة اللحم المفروم إلى قائمة المواد التموينية الغذائية المدعومة عبر بطاقة التموين التي توفرها الحكومة، ضمن برامج الرفاه التي يتمتع بها مواطنو الدولة الخليجية الغنية.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، أنه سيكون للمستفيد الاختيار بين نوعين من اللحم “البقري أو الماعزي”، والوزارة الآن بصدد التشاور مع الشركة الكويتية للتموين؛ لتحديد نصيب الفرد في هذا المنتج، بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بدورها بتجهيز العقود الخاصة بالتعاقد مع الشركات والأسعار التي سيتم بيع اللحم المفروم المقرر دعمه، على أن تنتهي كل إجراءات الإدراج في البطاقة التموينية خلال الأشهر القليلة القادمة، وأن عملية البدء ستكون مع السنة المالية الحكومية الجديدة، مطلع شهر أبريل من 2019.
وأثارت هذه الأنباء تعليقات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.