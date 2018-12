سعودية تدعي إنقاذ شبان “غرزت” مركبتهم في الرمال (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . أنقذت فتاة سعودية شبان "غرزت" (علقت) مركبتهم في رمال الثمامة بالرياض، إذ قامت بسحبهم بمركبتها وإخراجهم من المكان، وفقاً لمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي.