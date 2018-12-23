سعودية تدعي إنقاذ شبان “غرزت” مركبتهم في الرمال (فيديو)

أنقذت فتاة سعودية شبان “غرزت” (علقت) مركبتهم في رمال الثمامة بالرياض، إذ قامت بسحبهم بمركبتها وإخراجهم من المكان.، وفقًا لمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفتاة في مقطع الفيديو الذي نشره مشهور سناب شات سعود الشيباني الملقب بمناصر العسكر، إنها لاحظت عند مرورها عدم قدرة الشبان على الخروج بسيارتهم الصغيرة بعدما غرزت في الرمال، فلم تتردد في مساعدتهم لامتلاكها “واير” سحب، وجميع العدة اللازمة في مركبتها.

وأعربت الفتاة عن أملها في الانضمام إلى فريق “ساعد” من أجل مساعدة الأشخاص والعوائل، مبينةً أنها ليست المرة الأولى التي تتطوع فيها لمساعدة الآخرين.

وأبدى عدد من المعلقين تشككهم في الواقعة، وعلق مستخدم باسم بندر بن منصور: “بالصدفة غرزوا بالبر.. وبالصدفة شافتهم بنت تسوق.. وبالصدفة طلع معها واير.. وبالصدفة طلع واحد مشهور وصورهم سناب..”

وعلق مستخدم آخر: “الله لايبلانا لذا الدرجة صار الاستخاف باعقول الناس والبنت ولا تعرف معنى التغريز ولا اي شي عن القيادة لكن المغفل اللي جالس يصور وبس.”