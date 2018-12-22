السعودية.. الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية مصور فتيات “الفود ترك”

كشفت مصادر مطلعة، أن التحقيقات في قضية مصور “فتيات فود ترك” في السعودية، اتجهت نحو القضاء، ولا صحة لما تم تداوله بتنازل الفتيات وصاحب العربة عن دعواهم ضد المصور.

وأثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلًا كبيرًا بين المعلقين حول فتاتين تعملان في عربة طعام متنقلة (فود ترك) وتبيعان للزبائن، حيثُ أعرب مصور المقطع عن استيائه من عملهما، بالقول “يا الله سترك”، دون أن يوضح مكانه تحديدًا وزمانه.

وقام مُصور الفيديو بتصوير الفتاتين أثناء مزاولتهن البيع في العربة الخاصة في مدينة الرياض، على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وفقًا لصحيفة “سبق” السعودية.

وأشارت المصادر، أن الجهات الأمنية تبحث عن الشخص الذي قام بتصوير المقطع؛ بهدف إلقاء القبض عليه، وإحالة القضية للنيابة العامة ومنها للمحكمة الجزائية للتعامل معها قضائيًا.

وتعرضت الفتاتين، وهما خريجتا المرحلة الثانوية، لحالة نفسية بعد انتشار المقطع، كما أن صاحب العربة منح الفتاتين إجازة لحين هدوء الأوضاع.

وأكدت ذات المصادر، أن المصور الذي لم تتضح هويته بعد، لم يكن هدفه من التصوير سلامة وصحة المنتجات التي تُباع، وركزت الصور على كشف شعر الفتاتين وهو ما ينم عن أشياء أخرى.

وظهرت عربة الطعام المتنقلة “فود ترك” في المملكة بعد الحصول على تصريح لها من قبل الجهات المعنية، في شهر مايو/أيار 2016، حيث جذبت العديد من الراغبين في العمل؛ نظرًا لإيجارها المعقول، ولإتاحتها فرص عمل للباحثين عنه.