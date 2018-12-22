المرجع الشيعي الأعلى في العراق يضع شروطًا لاحتفالات رأس السنة

وضع المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم السبت، شروطًا محددة للاحتفال بأعياد رأس السنة.

وقال السيستاني ردًا على سؤال ورد عبر موقعه الإلكتروني، حول جواز الاحتفال برأس السنة الميلادية: “لا يجوز المشاركة فيه إذا كان فيه ترويج للمسيحية أو للفساد”.

وفي رده على سؤال آخر بشأن الاحتفال بـ”عيد الحب” أجاب السيستاني بالقول: “إذا لم يكن فيه ترويج للفساد أو للكفر فلا مانع”.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، وأغلب مدن البلاد، احتفالات واسعة بمناسبة رأس السنة، ليلة الأول من شهر كانون الثاني/يناير من كل عام، تستمر عدة ساعات.