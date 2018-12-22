فلسطيني يغيّر ديانته ويتزوج يهودية.. وعائلته تتبرأ منه (صورة وفيديو)

تداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ومقطع فيديو لمواطن فلسطيني من مدينة القدس، قالوا إنه “غيّر ديانته” وتزوج من يهودية.

وأظهرت القناة الإسرائيلية 20، الشاب نضال دبش وهو يتراقص بين المستوطنين، ويمارس طقوسهم ويلبس “الكيباه” وهي القبعة التي يضعها اليهود على رؤوسهم.

ويعيش دبش في قرية “صور باهر” الفلسطينية، والتي تقع جنوب شرق مدينة القدس، وتبعد عن المدينة المقدسة حوالي 6 كيلو مترات.

وأعلنت عائلة دبش براءتها من ابنها، مؤكدة أن “هذا الشخص لا يمت للعائلة بأي صلة لا من قريب ولا من بعيد، بعد ارتكابه العمالة العلنية”، على حد تعبيرها.

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد مما يتداوله الناشطون بشأن هذه القضية.