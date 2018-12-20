من هو عالم الرياضيات السعودي “أبو التكامل” الذي كرمه الملك سلمان؟ 

كرّم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، عالم الرياضيات السعودي المعروف، علي الدفاع، والذي يُلقب بـ “أبي التكامل” نسبةً لاهتمامه بفرع التكامل من علوم الرياضيات بجانب بحوثه المتعمّقة في تاريخ الرياضيات عند العرب والمسلمين.

وحضر الدكتور الدفاع (80 عامًا) على كرسيه المتحرك إلى قاعة الاحتفال الرئيسية التي تحتضن فعالية افتتاح مهرجان الجنادرية الثقافي في نسخته الـ 33، حيث تصدّر اسمه قائمة الشخصيات المكرمة في المهرجان نظير إسهاماته في علم الرياضيات.

ومنح الملك سلمان، العالم الدفاع، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وسلّمه إياه، وسط احتفاء من الحضور الكبير في القاعة بجانب احتفاء أكبر من السعوديين عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

الملك سلمان يكرّم:

أ.د. علي بن عبدالله الدفّاع

أستاذ الرياضيات العالمي والملقب بأَبي التكامل

أ. عبدالفتاح بن محمد أبو مَدْين

الأديب الكبير ورئيس نادي جدة الأدبي سابقا

أ.د. سمر بنت جابر الحمود

استشارية الجراحة والباحثة المرموقة دوليًا#الجنادرية_وفاء_وولاء

pic.twitter.com/ySQvPVSWNn — يوسف بخيت الزهراني (@yba13) December 20, 2018

وعلي بن عبد الله الدفاع من مواليد مدينة عنيزة بمنطقة القصيم 1938، وهو من أوائل المبتعثين السعوديين للدراسة في الخارج، وقد حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة ولاية أوستن عام 1967، والماجستير من جامعة تكساس عام 1968، والدكتوراه من جامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة الأمريكية، ليعود بعدها إلى السعودية.

عمل الدكتور الدفاع في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما عمل في عام 1980 أستاذًا زائرًا في جامعتي الملك سعود بالرياض، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة، كما عُيّن رئيسًا للاتحاد العربي للرياضيات والفيزياء على فترتين.

نبارك لإبن #عنيزة الرمز الكبير الدكتور علي الدفاع والملقب بملك التكامل في علم الرياضيات شرف تكريمه من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حفل إفتتاج مهرجان الجنادرية ٣٣ ومنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى كشخصية بارزة وعالم بالرياضيات @AlJanadriaFest ???????? pic.twitter.com/GvHZGqVtz3 — ملتقى عنيزة الإعلامي (@multaqa_onaizah) December 20, 2018

وساهم الدكتور الدفاع في وضع مناهج الرياضيات في السعودية قبل 40 عامًا، كما قام بتأليف أكثر من 30 كتابًا باللغتين العربية والإنكليزية تدور معظمها حول الرياضيات والفيزياء، فيما ينسب إطلاق لقب “أبي التكامل” عليه، إلى علماء الرياضيات في أميركا ممن عملوا معه.

يشار إلى أن قائمة الشخصيات المكرمة في مهرجان الجنادرية، شملت إضافةً إلى الدكتور الدفاع، كل من رئيس النادي الأدبي الثقافي في جدة سابقًا، عبدالفتاح أبو مدين، والأستاذة الدكتورة، سمر الحمود، استشارية الجراحة.