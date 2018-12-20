محاكمة أبوين من أصل جزائري لإرغامهما ابنتهما القاصر على الزواج

قضت محكمة فرنسية، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق أبوين من أصل جزائري حاولا إرغام ابنتهما على الزواج وهي في الـ 16 من عمرها، عبر الضغط عليها سنة 2017 لترافقهما إلى الجزائر للتحضير لحفل زفافها إلى شاب من اختيارهما.

ورددت ممثلة الحق العام خلال جلسة المحاكمة عدة مرات جملة، “الإرغام على الزواج ممنوع في فرنسا”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكانت الفتاة قد اشتكت من الضغوطات النفسية الممارسة عليها لقبول الزواج، إلى المساعدة الاجتماعية بالمؤسسة التعليمية حيث تدرس، فقامت هذه الأخيرة بإبلاغ النيابة العامة التي فتحت تحقيقًا في الموضوع، وقررت متابعة الأهل.

وسبق أن عاشت الأخت الكبرى نفس الوضع، لكنها بدورها أصرت على رفض القرار العائلي.

وتتابع الفتاة حاليًا دراستها العليا في شعبة الأدب، وتعيش بهدوء مع أسرتها، بعدما أصبح الوالدان “أكثر تفهمًا” حسب مصادر فرنسية محلية.