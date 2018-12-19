مصر.. النائب العام يتدخل في واقعة خطوبة الطفلين بكفر الشيخ

حذّر النائب العام المصري اليوم الأربعاء، والدَيْ طفلي كفر الشيخ واللذين أثارت خطبتهما ضجة إعلامية إثر تداول مقاطع فيديو توثّق الواقعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، من تعريضهما لما لا يتناسب ومراحلهما العمرية.

وأفاد التحذير الموجّه من قِبل النائب العام المصري بأن تنأى أُسرتا الطفلين عن التجاوز بحقهما وتعريضهما لأضرار، نظرًا لمراحلهما العمرية الصغيرة “14 و15 عامًا”.

وأثارت واقعة إقامة حفل خطوبة الصغيرين قبل يومين، ضجة واسعة وجدلًا كبيرًا، بعد بضعة أشهر من خطوبة طفلين آخرين لم يتجاوزا 10 سنوات مطلع العام الجاري.

وحدثت الواقعة في محافظة كفر الشيخ شمال البلاد، وهي نفس المحافظة التي شهدت الواقعة الأولى، إذ نشر رواد مواقع التواصل فيديو يُظهر إقامة حفل خطوبة طفلين في مدينة دسوق التابعة للإقليم.

وبحسب الفيديو المنشور، فإن حفل الخطوبة أقيم السبت الماضي، وأثار غضب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تكرار تلك الواقعة في نفس الإقليم.