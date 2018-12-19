وداع مؤثر للشيخ محمد العجلان بعد ربع قرن من التدريس بالحرم المكي (صور وفيديو)

شارك عدد كبير من رواد وزوار الحرم المكي الشريف، وسكان مدينة مكة المكرمة، الأربعاء، في أداء صلاة الميت على جثمان مدرس الحرم المعروف، الشيخ محمد العجلان، في وداع مؤثر تزامن مع عبارات وداع مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفي الشيخ العجلان الثلاثاء، بعد رحلة طويلة في العمل الدعوي والتعليمي، خصص منها 25 عامًا كاملة، للتدريس في الحرم المكي، ليكون واحدًا من أشهر الشخصيات التي يعرفها الزوار الدائمون لبيت الله الحرام.

وأقيمت صلاة الميت على جثمان العجلان بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة شهداء الحرم في وداع أخير ومؤثر للمكان الذي أمضى فيه نحو ثلث سنوات عمره التي ناهزت الـ 80 .

ووثق عدد ممن حضروا الصلاة تفاصيل وداع الشيخ العجلان، وسط حضور لافت تقدمه الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعدد من الدعاة ورجال الدين وطلاب الشيخ الراحل.

#وفاة_الشيخ_محمد_عبدالله_العجلان

رحمة الله فضيلة الشيخ /محمد العجلان

واسكنه فسيح جناته عزائي لذويه نسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان . pic.twitter.com/adluvBt4lp — وائل الأحمدي (@waelalahmadi) December 19, 2018

وكان الشيخ العجلان يؤدي دروس الحرم في الفترة الأخيرة، بصحبة أنبوبة أوكسجين تساعده على التنفس، وهو ما ذكرت به الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في نعيها المؤثر للشيخ العجلان.

وقالت الرئاسة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” “لم تمنع شدة مرض الشيخ محمد بن عبدالله العجلان -رحمه الله- من مواصلة دروسه في المسجد الحرام يصحبه خلال إلقاء درسه أنبوب أوكسجين لا يستغني عنه رحم الله شيخنا رحمة واسعة.. أتم فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله العجلان رحمه الله 25 عامًا في التدريس في المسجد الحرام”.

لم تمنع شدة مرض الشيخ محمد بن عبدالله العجلان رحمه الله من مواصلة دروسه في المسجد الحرام يصحبه خلال إلقاء درسه أنبوب أوكسجين لايستغني عنه

رحم الله شيخنا رحمة واسعة — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 18, 2018

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات مؤثرة في وداع الشيخ العجلان من دعاة ورجال دين وطلاب علم كان الشيخ العجلان أحد مصادره قبل أن يفارق الحياة.

إنا لله وإنا إليه راجعون ،، اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها

انتقل الى رحمة الله عمّي الشيخ / محمد بن عبدالله العجلان ( المدرّس بالمسجد الحرام )

والصلاة عليه غداً الظهر بالمسجد الحرام

أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى pic.twitter.com/G1G4tRxRMG — ابراهيم العجلان (@ajlan555) December 18, 2018

اللهم اغفر للشيخ العلّامة محمد بن عبدالله العجلان ،

وأسكنه فسيح جناتك، وأحسن عزاء أهله وذويه والمسلمين أجمعين،

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/t0GrUEyGs4 — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) December 19, 2018

رئيس وأعضاء المجلس يعزون في وفاة الشيخ محمد بن عبدالله العجلان رحمه الله المدرس في المسجد الحرام سألين المولى عزوجل أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء على ماقام به من دعم للجمعية وبرامجها (معنوياً ومالياً) — تحفيظ عيون الجواء (@quran_oyoon) December 18, 2018

إنالله وإنا إليه راجعون

توفي قبل قليل

الشيخ القاضي/محمد بن عبدالله العجلان

المدرّس في المسجد الحرام قرابة الـ45 سنة وكما يبدو في الصورة رحمه الله وهو يضع أنبوب الأكسجين وحالته الصحية متدهوره إلا أنه رفض الإنقطاع عن التدريس في الحرم

نسأل الله أن يجعل المسجد الحرام شاهداً له pic.twitter.com/0YzbFSjuSB — مبارك بن احماده العجمي (@al_naj3y) December 18, 2018

#محمد_عبدالله_العجلان نسأل الله لنا ولذريته الصبر والسلوان ويجعل ما قدمه من خدمة للعلم في ميزان حسناته إنه سميع مجيب pic.twitter.com/GcHDsp3D9N — عبدالوهاب بن حميد???????? (@A_binhomaid) December 18, 2018