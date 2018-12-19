وداع مؤثر للشيخ محمد العجلان بعد ربع قرن من التدريس بالحرم المكي (صور وفيديو)

وداع مؤثر للشيخ محمد العجلان بعد ربع قرن من التدريس بالحرم المكي (صور وفيديو)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

شارك عدد كبير من رواد وزوار الحرم المكي الشريف، وسكان مدينة مكة المكرمة، الأربعاء، في أداء صلاة الميت على جثمان مدرس الحرم المعروف، الشيخ محمد العجلان، في وداع مؤثر تزامن مع عبارات وداع مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفي الشيخ العجلان الثلاثاء، بعد رحلة طويلة في العمل الدعوي والتعليمي، خصص منها 25 عامًا كاملة، للتدريس في الحرم المكي، ليكون واحدًا من أشهر الشخصيات التي يعرفها الزوار الدائمون لبيت الله الحرام.

وأقيمت صلاة الميت على جثمان العجلان بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة شهداء الحرم في وداع أخير ومؤثر للمكان الذي أمضى فيه نحو ثلث سنوات عمره التي ناهزت الـ 80 .

ووثق عدد ممن حضروا الصلاة تفاصيل وداع الشيخ العجلان، وسط حضور لافت تقدمه الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعدد من الدعاة ورجال الدين وطلاب الشيخ الراحل.

وكان الشيخ العجلان يؤدي دروس الحرم في الفترة الأخيرة، بصحبة أنبوبة أوكسجين تساعده على التنفس، وهو ما ذكرت به الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في نعيها المؤثر للشيخ العجلان.

وقالت الرئاسة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” “لم تمنع شدة مرض الشيخ محمد بن عبدالله العجلان -رحمه الله- من مواصلة دروسه في المسجد الحرام يصحبه خلال إلقاء درسه أنبوب أوكسجين لا يستغني عنه رحم الله شيخنا رحمة واسعة.. أتم فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله العجلان رحمه الله  25 عامًا في التدريس في المسجد الحرام”.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات مؤثرة في وداع الشيخ العجلان من دعاة ورجال دين وطلاب علم كان الشيخ العجلان أحد مصادره قبل أن يفارق الحياة.

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