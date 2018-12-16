“عبودكا” يثير موجة من الغضب في الكويت بسبب “طعنه بالأعراض”

أثار أحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي عبدالله الجاسر المعروف بـ “عبودكا” موجة من الغضب في بلاده عقب حديثه عن المرأة وعلاقاتها قبل الزواج، مما اعتبر بأنه “طعن في النساء وإساءة غير مقبولة”.

وقال “عبودكا” في مقطع فيديو تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لا يوجد فتاة مغلفة لم تر رجلًا أو تعرف أحدًا قبل الزواج”، مضيفًا في حديثه المثير للجدل: “حتى أمك قد تكون مرت بموقف مع شخص ما قبل الزواج”.

وفتحت وجهة نظر “عبودكا” نيران الغضب تجاهه، وسط مطالبات بتدخل قانوني ورفع قضية ضده بسبب “الطعن في الأعراض وقذف المحصنات”، وذلك عقب حملة إلكترونية عبر تويتر تحت وسم #عبودكا_يطعن_بامهاتنا واحتلَ الصدارة خلال ساعات قليلة.

وأعلن الناشط والإعلامي عبدالعزيز اليحيى عزمه تقديم شكوى ضد عبودكا، وذلك بسبب تعرضه للأمهات جميعًا، مبينًا بأن الكويتيين تجاوزا كثيرًا عن مواضيع يثيرها “عبودكا”، لكن الوصول إلى الأمهات لا يندرج تحت حسن النية.

غدا متوجه للمباحث الإلكترونية لتقديم شكوى ضد المدعو عبودكا "عبدالله الجاسر" لتعرضه لأمي وامك وامج وام جميع الكويتين والمسلمين، مشيناله كذا موضوع نقول حسن نية لكن توصل للأمهات اسمحلي مافيها حسن

نية!#عبودكا_يطعن_بامهاتنا — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) December 16, 2018

وتوجه الصحفي جودة الفارس بانتقاد لاذع إلى “عبودكا” واصفًا كلامه بـ “الطعن والقذف بالمؤمنات المحصنات ومن الكبائر”، مطالبًا المسؤولين والحقوقيين بالتحرك ضده وجعله عبرة لكل من يريد الإساءة.

وعلق المدوِن محمد علي الحبيب منتقدًا كلام عبودكا قائلًا: “مهزلة السوشل ميديا أصبحت لا تطاق.. هذا المخلوق يفتح مواضيع والله أسأل روحي سؤال هل الأمر طبيعي أن يدخل على أمه وخواته وأهله و خصوصًا أبوه والوضع عندهم طبيعي بعد ما قال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله والله عيب الله لا يبلانا”.

ورغم الانتقادات اللاذعة التي طالت “عبودكا” اعتبر آخرون كلامه “غير مسيء ولم يقصد به الطعن بالأعراض إنما خانه التعبير”، مستذكرين نشاطاته التي تعود بالفائدة على بلاده.

ويعتبر “عبودكا” من أبرز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وله العديد من مقاطع الفيديو التي يوثق فيها يومياته بشكل عفوي وخفيف دون ابتذال، إضافة إلى مشاركته في أعمال خيرية، فيما كانت له تجربة من خلال برنامج المسابقات ” ياكم عبودكا” على تلفزيون الراي في شهر رمضان من العام الفائت.

جوده الفارس

يوجه رسالة رائعه للتافه ..

بنات المسلمين الشريفات العفيفات

أطهر منك ومن أشكالك❗️ @Jodahalfares

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.#اسقاط_القروض_لليوم_ال11#عبودكا_يطعن_بامهاتنا pic.twitter.com/SJmsKB5s3O — SahabNews سحاب نيوز (@sahabnews1) December 16, 2018