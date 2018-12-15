أول ملكة جمال متحولة جنسيًا توجه رسالة إلى ترامب.. فماذا قالت؟

أعربت ملكة جمال إسبانيا، المتحولة جنسيًا أنجيلا بونس، عن رغبتها في إرسال رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك عقب تسريب تقرير من البيت الأبيض، بأن إدارة الرئيس ترامب تدرس إدخال تغييرات على قانون تعريف نوع الجنس من خلال السمات البيولوجية عند الولادة، بينما تحاول منع الأشخاص المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية.

وفي رسالتها لترامب، قالت بونس: “وجود أعضاء أنثوية لم تحولني إلى امرأة.. فأنا امرأة قبل الولادة، لأن هذه هويتي”، مشيرة إلى رأسها.

وأضافت: “يقول الغرباء ما يقولون.. لا يهم إذا كنت أبيض أو أسود وليس الأمر بالأعضاء”.

وأوضحت بونس أنه “يمكن أن يحول الإنسان الأشياء السلبية إلى نقاط قوة، وأن الأطفال يولدون دون تحيز وإذا تم التحدث معهم عن التنوع من سن مبكرة، يمكننا خلق جيل جديد من الكائنات البشرية التي تربى بشكل أفضل وأكثر تسامحًا واحترامًا”.

وقالت، إنها “تعارض أيضًا تصنيف الأشخاص العابرين من قِبل قطاعات كبيرة من المجتمع، وتدعي أن هذه الأفكار تستند إلى التحامل والتقييم الضيق للجنس”.

وتعتبر بونس، أول ملكة جمال متحولة جنسيًا والتي حصلت على لقب ملكة جمال إسبانيا، وتشارك في الحفل النهائي لمسابقة ملكة جمال الكون في بانكوك يوم الإثنين المقبل.

وتريد بونس في هذه المسابقة، إبراز كيفية استمرار مجتمع المتحولين جنسيًا، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.