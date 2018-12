فيديو يفضح قسوة محفظ قرآن في ضرب طلابه الأطفال

ألقت السلطات الباكستانية القبض على معلم يدرس أطفالًا القرآن الكريم في مسجد محلي؛ بتهمة الاعتداء على تلامذته بالضرب.

وكان مقطع فيديو صوره أحد المصلين في المسجد، قد أظهر حالة من الرعب والخوف تخيم على الأطفال وهم يتعرضون للضرب القاسي من قبل المعلم، في إحدى زوايا المسجد، فيما ظهر آخرون وهم يعانون من شدة الألم والخوف نتيجة تعرضهم للضرب.

وقال المصلي إنه طلب من المعلم الشيخ التوقف، مضيفًا: “وعندما رفض، سألته: هل ستقتلهم؟ أجاب المعلم: نعم ، سأقتلهم”.

وأشار إلى أن المعلم الشيخ طلب منه العودة إلى الصلاة، إلا أنه اقترب من أحد الأطفال وهو يبكي وسأله عن سبب تعرضه للضرب، فأجاب الطفل: “لم أحضر في اليومين الماضيين”.

وكان مقطع الفيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث جدلًا كبيرًا؛ ما أدى إلى استجابة شرطة “السند” واعتقلت المعلم.

وقالت الشرطة، إن المعلم من مدينة “حيدر أباد”، وهو إمام مسجد وحافظ ومدرس للقرآن.

وطالب الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فرض عقوبة صارمة على المعلم الشيخ؛ نتيجة ما اقترفه بحق الأطفال الصغار.

This is so horrifying. The scared expression of that boy at the end makes me want to cry https://t.co/s3VS3VADoc

when these children move in practical life they will also beat their student in same way , Even their behavior will be same in society

there must legislation about to punish in madrasa and schools Punish in such way is brutality, Government should take action against such persons

— Sardar Riaz ul haq (@sriazulhaq) December 14, 2018