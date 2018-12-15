محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يفاجئان جمهور “فورمولا إي” في الرياض (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تواجد وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برفقة وليّ عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في مدينة الدرعية السعودية التي تحتضن بطولة “سباق الفورمولا إي”.

ويُظهر مقطع الفيديو، لحظة وصول “محمد بن سلمان” و”محمد بن زايد”، إلى مكان فعاليات سباق “الفورمولا إي”، بسيارة يقودها وليُّ العهد السعودي شخصيًا في مشهد فاجأ المتواجدين في المكان.

وانطلقت في مدينة الدرعية السعودية الخميس، سباقات “الفورمولا إي” العالمية بمشاركة 22 متسابقًا من 11 دولة، أبرزها: ألمانيا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، والبرازيل، وفرنسا، وسويسرا، والأرجنتين، والبرتغال.

وكان محمد بن سلمان زار أبوظبي الشهر الماضي وحضر فعاليات سباق “الفورمولا 1” في حلبة جزيرة ياس في أبوظبي.