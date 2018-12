شاهد بالفيديو.. لقطات مرعبة لكاهن يُخرج الشيطان من طفلة

View this post on Instagram

@eremnews . . نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات مروعة، قالت إنها للحظة قيام كاهن بمحاولة “استخراج الشيطان من طفلة عمرها عامان”، في يسينتوكي، جنوب غرب روسيا. . وأظهرت اللقطات الطفلة وهي تصرخ مذعورة عندما وضع الكاهن الروسي رأسها تحت الماء، أثناء المعمودية (طقس مسيحي) التي كانت تهدف إلى إزالة الشيطان من داخلها. . وتخطط الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لاتخاذ إجراءات ضد الكاهن على شريط الفيديو الذي انتشر في روسيا هذا الأسبوع، على الرغم من أن المعمودية كانت قبل عامين. . . #إرم_نيوز #كاهن #شيطان #فيديو #منوعات #روسيا #كنيسة #أقباط #أرثوذكس #طفلة #RUSSIA