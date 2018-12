بالفيديو.. شاهد رقص هيلاري كلينتون في حفل زفاف ابنة أغنى رجل بالهند

ظهرت هيلاري كلينتون المرشحة الأمريكية للرئاسة سابقًا، وزوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وهي ترقص في حفل زفاف ابنة أغنى رجال الهند، برفقة نجم بوليود الشهير شاروخان.

وحضر حفل الزفاف المقام أمس الأربعاء بمدينة مومباي إضافة إلى هيلاري كلينتون، عدد من نجوم السينما الهندية المعروفة ببوليود، بينهم الممثلة بريانكا تشوبرا والمغني نيك جوناس اللذان تزوجا حديثًا.

وتقول وسائل إعلام هندية إن كلينتون ترتبط بعلاقات مع أسرة أمباني ترجع إلى أكثر من 18 عامًا.

John Kerry and Hillary Clinton dancing to Bollywood music with Shah Rukh Khan in India

2018 is weird. pic.twitter.com/tVPcmkqKB2

— Sameera Khan (@SameeraKhan) December 12, 2018