بالفيديو.. شاهد رقص هيلاري كلينتون في حفل زفاف ابنة أغنى رجل بالهند

بالفيديو.. شاهد رقص هيلاري كلينتون في حفل زفاف ابنة أغنى رجل بالهند

المصدر: رويترز

ظهرت هيلاري كلينتون المرشحة الأمريكية للرئاسة سابقًا، وزوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وهي ترقص في حفل زفاف ابنة أغنى رجال الهند، برفقة نجم بوليود الشهير شاروخان.

وحضر حفل الزفاف المقام أمس الأربعاء بمدينة مومباي إضافة إلى هيلاري كلينتون، عدد من نجوم السينما الهندية المعروفة ببوليود، بينهم الممثلة بريانكا تشوبرا والمغني نيك جوناس اللذان تزوجا حديثًا.

وتقول وسائل إعلام هندية إن كلينتون ترتبط بعلاقات مع أسرة أمباني ترجع إلى أكثر من 18 عامًا.

ويجمع الزواج بين اثنين ينتميان لعائلتين من أكثر العائلات نفوذًا في الهند، فالعروس إيشا أمباني (27 عامًا) هي ابنة موكيش أمباني، رئيس شركة ريليانس الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 43 مليار دولار.

أما الزوج أناند بيرامال (33 عامًا) فهو وريث لأعمال في مجالي العقارات والأدوية.

وأقيم حفل الزفاف في مقر سكن أمباني في مومباي وهو برج مؤلف من 27 طابقًا معروف بأنه واحد من أغلى المساكن في العالم، وغُطي المبنى بالورود الحمراء وزين بالمصابيح والزهور.

ووصل العريس وأسرته في سيارات كلاسيكية بينما منع حراس الأمن المارة والمصورين من اجتياز ممر ضيق في جنوب مومباي يؤدي إلى المبنى.

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