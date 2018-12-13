بالفيديو.. شاهد رقص هيلاري كلينتون في حفل زفاف ابنة أغنى رجل بالهند

ظهرت هيلاري كلينتون المرشحة الأمريكية للرئاسة سابقًا، وزوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وهي ترقص في حفل زفاف ابنة أغنى رجال الهند، برفقة نجم بوليود الشهير شاروخان.

وحضر حفل الزفاف المقام أمس الأربعاء بمدينة مومباي إضافة إلى هيلاري كلينتون، عدد من نجوم السينما الهندية المعروفة ببوليود، بينهم الممثلة بريانكا تشوبرا والمغني نيك جوناس اللذان تزوجا حديثًا.

وتقول وسائل إعلام هندية إن كلينتون ترتبط بعلاقات مع أسرة أمباني ترجع إلى أكثر من 18 عامًا.

John Kerry and Hillary Clinton dancing to Bollywood music with Shah Rukh Khan in India 2018 is weird. pic.twitter.com/tVPcmkqKB2 — Sameera Khan (@SameeraKhan) December 12, 2018

ويجمع الزواج بين اثنين ينتميان لعائلتين من أكثر العائلات نفوذًا في الهند، فالعروس إيشا أمباني (27 عامًا) هي ابنة موكيش أمباني، رئيس شركة ريليانس الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 43 مليار دولار.

أما الزوج أناند بيرامال (33 عامًا) فهو وريث لأعمال في مجالي العقارات والأدوية.

وأقيم حفل الزفاف في مقر سكن أمباني في مومباي وهو برج مؤلف من 27 طابقًا معروف بأنه واحد من أغلى المساكن في العالم، وغُطي المبنى بالورود الحمراء وزين بالمصابيح والزهور.

ووصل العريس وأسرته في سيارات كلاسيكية بينما منع حراس الأمن المارة والمصورين من اجتياز ممر ضيق في جنوب مومباي يؤدي إلى المبنى.