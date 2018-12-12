الأردن… إيقاف تصوير “old story” مؤقتًا للتأكد من جنسيات الممثلين

قالت وزارة الأوقاف الأردنية، إن قرار إيقاف تصوير مسلسل “old story”، الذي تنتجه شركة نتفلكس الأمريكية ، ليس كليًا وإنما بشكل “مؤقت”، لحين التأكد من جنسيات الممثلين.

ونقلت الأناضول، عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، عبد الناصر أبو البصل، اليوم الأربعاء، تأكيده أن القرار جاء “بعد نية القائمين على المسلسل تصوير مشاهد في مسجد أبو نصير الكبير (بالعاصمة عمان)، بوجود ممثلين يهود، وفق ما أفاد به أهالي المنطقة”.

وتابع بقوله: “أوقفنا التصوير للتأكد من ذلك، وأبلغنا القائمين على المسلسل”، موضحًا أن وزارته كانت قد شكّلت لجنة لقراءة سيناريو المسلسل، وتبين لها “عدم وجود ما يسيء للدين أو يتنافى مع العادات والتقاليد”.

ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي للهيئة الملكية للأفلام (حكومية)، أنّها “لا تملك قائمة بجنسيات القائمين على المسلسل، ولا يقع ضمن مهامها”.

وتابع بقوله: “المسلسل إنتاج شركة نتفلكس الأمريكية وهي المعنية بالتعاقد مع الممثلين، ومهامنا هي تأمين التصاريح الخاصة للتصوير بعد التنسيق مع الجهات الرسمية والأمنية في البلاد”.

وأوضح أنه “في مرحلة التصوير لا يتم الاطلاع على السيناريو، لأنه ليس في صلب عملنا، وإنما تأمين الأرضية اللوجستية اللازمة للتصوير”.

ولقي تصوير مشاهد من المسلسل، ردود فعل شعبية غاضبة، بعد الحديث عن استخدام مركبات ولوحات إسرائيلية، إلى جانب ممثلين إسرائيليين، وسط عمان.