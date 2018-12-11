بينهم بيونسيه وهيلاري كلينتون.. حفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند يستقطب شخصيات بارزة (فيديو وصور)

تستعد إيشا أمباني ابنة أغنى رجل في الهند للزواج من رجل الأعمال أناند بيرامال في أفخم زفاف في الهند هذا العام، بولاية “راجاستان” الشمالية الغربية.

وأدى وصول الزوار بالطائرات الخاصة لحضور عُرس الهندية إيشا أمباني 27 عامًا، إلى زيادة حركة الطيران بأربعة أضعاف في مطار مدينة “أودايبور” يوم السبت الماضي، حيث استمتعوا بحفلة خاصة لملكة البوب بيونسيه.

وبحسب شبكة “سي إن إن”، لن يتزوج العروسان رسميًا حتى يوم غد الأربعاء في منزل عائلة العروس في مومباي، ولكن الاحتفالات بدأت في عطلة نهاية الأسبوع بقصر المدينة في “أودايبور”، وهو مجمع كبير يعود إلى القرن السادس عشر ويطل على بحيرة بيكولا.

ووفقًا لـ “فوربس”، تقدر ثروة والد العروس موكيش أمباني، رئيس شركة “ريلاينس إندستريز” متعددة الجنسيات، بأكثر من 47 مليار دولار، ويبدو أن العائلة لم تتردد في الإنفاق على الزفاف الذي استقطب نجوم “بوليوود” ورجال الأعمال والسياسيين ونجوم الرياضة.

وشملت قائمة الضيوف الملياردير مارتن سوريل، وأسطورة لعبة الكريكيت ساشين تيندولكار، وسيدة الأعمال والمؤلفة أريانا هافينغتون، كما حضرت الحفل هيلاري كلينتون، التي تُعد من بين الأصدقاء القدامى لعائلة أمباني.

وأتيح للضيوف تنزيل تطبيق مخصص للمساعدة في البقاء على اطلاع بالجدول الزمني للحفل الأسطوري، والذي من المتوقع أن يشمل الولائم والطقوس والفقرات الترفيهية، والتي تشمل “سانجيت”، وهي ليلية من الموسيقى والرقص تستضيفها عائلة العروس.

ومع توافدهم على فندق “أوبروي أودايفيلاس” الحصري ليلة السبت، شاهد الحضور عروضًا متعددة من موسيقيين مختلفين وأيقونات “بوليوود”.

وتعمل أمباني حاليًا في مجلس إدارة شركتين في إمبراطورية أعمال والدها، كما ينتمي زوجها الذي يبلغ من العمر 33 عامًا إلى عائلة قوية، ويعمل كمدير تنفيذي لمجموعة “بيرمال” التي تعمل في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتصنيع والعقارات.

وهيمن الاحتفال الفاخر، الذي يشار إليه محليًا باسم “الزفاف الهندي الكبير”، على عناوين الأخبار في البلاد، حيث يعيش عشرات الملايين من الناس في فقر.

ويعد هذا الزفاف أحدث حفل رفيع المستوى في موسم الزفاف الشتوي هذا العام، والذي يمتد عادة من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى شباط/ فبراير، وهي فترة تعتبر في علم التنجيم الهندوسي الأكثر ملاءمة للزواج.

كما شهد الحفل حضور الممثلة بريانكا تشوبرا والمطرب الأمريكي نيك جوناس، اللذين تزوجا الأسبوع الماضي في حفل خاص بهما على بعد أكثر من 100 ميل في جودبور.